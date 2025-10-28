レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、キングカズとのダブル・レジェンドのレアショットを公開した。吉田さんは２８日までに自身のインスタグラムを更新。「何度お会いしても緊張しますアスリート界のレジェンドキングカズこと三浦知良さん会う度、沢山刺激をもらい、身も気も引き締まります！！」と記し、５８歳にして現役の三浦知良（ＪＦＬ・アトレチコ鈴鹿）との写真をアップした。「今年も残りわずかですが、ま