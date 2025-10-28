女優の芳根京子（28歳）が、10月27日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演。朝ドラヒロインが経験する“9月に心が折れる”というジンクスを乗り越えて、「全部の撮影が終わる1か月前に心が折れました」と語った。映画「君の顔では泣けない」に出演する芳根京子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。人生を変えた、という朝ドラ「べっぴんさん」の話題となり、朝ドラ関係者に伝わるヒロインだけ