「安倍氏の後継者」の看板を掲げる高市早苗首相の対米外交が幕を開けた。米国のドナルド・トランプ大統領は27日午後に日本に到着し、2泊3日の訪日日程を開始した。日本は盛大に歓待した。トランプ大統領の訪日は2019年の大阪以来、6年ぶりとなる。朝日新聞は同日、日本政府がトランプ大統領への「贈り物」として、米国製ピックアップトラック「フォードF−150」を100〜200台購入する案を検討していると、複数の政府関係者の話とし