10月28日、安倍元首相銃撃事件の公判が始まる。事件を起こした山上徹也被告が、旧統一教会に抱いていた「恨み」とは。山上被告の家庭に何が起きたのかをレポートする。【画像】安倍元首相銃撃事件が起きるまでの経緯を追った年表◆◆◆山上家の悲劇遠く近くに鳥が鳴き、道端からは虫の声。車1台がようやく通れるほど狭い路地。その両側に新旧の住宅が密集する。山上徹也が少年期を過ごした奈良市の実家周辺は、周囲に田畑や林