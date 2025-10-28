スコットランド1部セルティックは27日（日本時間28日）、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任したと発表した。元監督のマーティン・オニール氏とクラブOBのショーン・マロニー氏が暫定的にトップチームの指揮を執る。昨季まで国内リーグ4連覇を果たしていたセルティックは今季、第9節を終えて首位ハーツと勝ち点8差の2位。欧州チャンピオンズリーグ（CL）は予選敗退し、欧州リーグ（EL）に回っていた。26日にハーツに1―3で敗れ