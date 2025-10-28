アフリカのカメルーンで行われた大統領選挙の結果が判明し、世界最高齢の国家元首で92歳の現職ポール・ビヤ氏が再選を果たしました。【映像】投票の様子カメルーンでは12日に大統領選挙の投票が実施されていました。ロイター通信によりますと、27日に選挙管理委員会が結果を公表し、現職のポール・ビヤ氏（92）が再選を果たしたということです。カメルーンの大統領選挙を巡っては、投票の2日後に野党候補が勝利宣言し、ビ