エティハド航空は、アブダビ〜ダマスカス線を2026年6月12日に開設する。月・水・金・土曜の週4往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス150席の計158席を備えたエアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビが3時間15分、ダマスカス発が3時間。ダマスカスはシリアの首都で、アラブ首長国連邦（UAE）をはじめ中東諸国の旅行者による需要の高まりを反映し、開設を決めた。UAEとシリア間の貿易額は前年比23％増