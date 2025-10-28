日本交通公社の調査内容によれば、一般的なホテルのリピーター率は10％〜30％だ。だが、東京駅の丸の内駅舎内にある東京ステーションホテルは、40％ほどに及ぶことも（2012年再開業後）。なぜこれほどゲストに支持されるのか。上阪徹さんの著書『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）より、一部を紹介する――。（第1回）東京ステーションホテル（画像＝江戸村のとくぞう／CC-BY-SA-4.0／Wikimed