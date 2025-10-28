販促活動において、キャッチコピーの工夫は欠かせない。自社商品を宣伝する際、他商品と差別化し、ユーザーに訴求するためにはどんな表現をしたらいいのだろうか。eコマース企業を創業し時価総額1000億円にまで成長させた敏腕経営者が、その発想方法を語る。※本稿は、木下勝寿『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。キャッチコピーから逆算して