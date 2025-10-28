NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で英国人俳優トミー・バストウが演じる「ヘブン」のモデルはラフカディオ・ハーン（小泉八雲）。早稲田大学名誉教授の池田雅之さんは「ハーンは135年前の横浜に上陸し、たちまち日本の風土と人々に魅せられた」という――。※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。ラフカディオ・ハーン（写真＝シンシナティ・ハミルトン郡公共図書館所