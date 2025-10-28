ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が２７日（日本時間２８日）、野球での活躍に加えて社会貢献に尽力した選手に贈られる「ロベルト・クレメンテ賞」を受賞し、ドジャースタジアムで会見に臨んだ。ベッツは「とても大きな意味がある。人生って仕事で何をするかだけではなく、人にどんな影響を与えるかが大事だと思う」と語った。１月に発生したロサンゼルスの大規模山火事では被災者支援に乗り出し、シーズン中でも休日にチャ