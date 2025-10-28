巨人は27日、石田充冴投手と笹原操希選手の自由契約を発表した。石田は24年ドラフト4位で巨人に入団するも、1年目の今季は一、二軍ともに登板がなかった。笹原は21年育成ドラフト4位で入団し、今季途中に支配下登録を掴みとり、4月17日のDeNA戦でプロ初安打を放ったが、一軍では13試合に出場して、打率.100に終わった。