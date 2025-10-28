自作のフィッシングサイトを使い他人の口座から不正送金するなどした疑いで17歳の少年ら2人が逮捕された。千葉県の17歳の少年は2024年、SNSで知り合った相手の銀行口座に不正アクセスし口座からあわせて現金50万円を送金した疑いがもたれている。また、不正送金と知りながら現金を受け取った疑いで、友人の18歳の少年も逮捕された。警察によると、17歳の少年はSNSで一緒にアイドルのコンサートに行く人を探しているように装い、連