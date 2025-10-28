「プリウスミニ」なフロントマスクに刷新2025年9月2日、トヨタは「アクア」のマイナーチェンジを実施しました。販売店にはどのような反響が集まっているのでしょうか。精悍「プリウス顔」がカッコいい！ トヨタ新型「アクア」販売店に寄せられた声とは【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型“5人乗り”コンパクトカー」です！ 画像で見る（30枚以上）アクアは、2011年に初代が登場して以来、扱いやすいサイズと低燃費性