国分vs.日テレが「第二フェーズ」へ6月、日本テレビから「過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あった」とされ、人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板、芸能活動を無期限休止したTOKIOの国分太一。今月23日、その一連の手続きについて日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済を申し立てた。6月の報道が時間がたつが、国分の“問題行為”は伏せられたままで日テレ・福田博之社長は「プライバシー保護」を理由に詳細の説明を拒否