女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第22話が放送され、主人公・松野トキと、のちに夫となる英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が“運命の初対面”を果たした。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚