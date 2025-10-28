俳優の蒔埜ひなが、10月31日発売の『blt graph. vol.112』に登場する。8頭身スタイルの“ニューヒロイン”として注目を集める蒔埜が、同誌で自身初となる水着グラビアに挑戦した。【写真】美ボディ炸裂！水着グラビアで初登場した蒔埜ひな春高バレー出場経験を持つという異色の経歴を持つ蒔埜は、スポーツで鍛えられたしなやかなボディラインと、透明感のある佇まいが魅力。今回は「和洋折衷」をテーマに、蒔埜の凛とした美し