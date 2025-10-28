私（ミドリ）は50代。子どもたちは社会人になり数年前に家を出て、現在は夫との2人暮らしです。私は生まれ育った町でずっと暮らし、幼なじみのチカと長い付き合いをしてきました。チカは薬剤師で、独身のひとり暮らし。数年前にお父さんが亡くなったあと地元に戻ってきて実家の薬局を継いでいます。お互いのライフスタイルの変化もありなかなか会えていませんが、たまに話すと一瞬で昔の感覚がよみがえります。私にとっては大切な