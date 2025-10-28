NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第23話では、ヘブン（トミー・バストウ）が松江で迎える幻想的な朝景色に感動を覚える。 参考：小日向文世「頑張っている姿が愛らしい」『ばけばけ』勘右衛門役への愛着を明かす トキ（髙石あかり）がヘブンと初めての会話をした第22話。 第23話では、ヘブンが松江にやってきて一夜が明ける。憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。