27日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】メルセデス・ベンツの高級車をゲット！国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」で今季4勝目を挙げた佐久間朱莉が8ランクアップの49位に浮上。初めてのトップ50入りを果たした。2位の阿部未悠は236位から183位に、3位の岩井明愛は古江彩佳と入れ替わって1ランクアップの23位、同じく菅楓華は82位に順位を上げて自己最高位を更新した。米国女子ツアーは国別対抗戦「