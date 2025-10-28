NEXCO中日本によりますと、東名高速道路下り線は、静岡県吉田町で起きた車両火災のため、吉田IC～相良牧之原IC間で起きた車両火災のため、10月28日午前7時20分から通行止めとなっていましたが、28日午前11時20分に解除されました。