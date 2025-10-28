自民党埼玉県連は、元幹事長の県議が政治資金を私的に流用したと認定しました。業務上横領罪での刑事告発なども検討するということです。【映像】県連の調査委員会の様子自民党埼玉県連の元幹事長・小谷野五雄県議（69）は、県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、8月に役職停止措置を受けました。その後、県連の調査委員会が領収書などを調べ、6年間で約2800万円が日用品などの経費として私的に使用されたとの報