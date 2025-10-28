ガザ地区の和平合意をめぐり、死亡した人質の返還が遅れる中、残る遺体13体のうち9体は所在が特定されていると複数のメディアが報じました。【映像】国際赤十字チームの様子イスラエルメディアは26日、情報筋の話として、ガザ地区で捜索が続く死亡した人質のうち9体の遺体は埋葬場所などが把握できていると伝えました。こうした中、イスラエルは軍が管理する境界線を超えてエジプトと国際赤十字のチームが遺体を捜索すること