アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに来日しました。28日午前には、高市総理大臣との首脳会談に臨む予定です。【映像】トランプ大統領 6年ぶりに来日27日午後5時ごろ羽田空港に到着したトランプ大統領は、木原官房長官やアメリカのグラス駐日大使らの出迎えを受けました。トランプ氏の日本訪問は2019年6月以来6年ぶりで、第2次政権では初めてです。トランプ氏の到着後、高市総理は自身のSNSに「ようこそ、日本へ！」「偉大な