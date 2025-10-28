最強クラスのハリケーン「メリッサ」がカリブ海の島国ジャマイカを直撃する見込みで、現地当局は住民に避難を呼びかけています。ハリケーン「メリッサ」は5段階中、最も強い「カテゴリー5」でジャマイカに接近していて、28日朝にかけて上陸する見込みです。ジャマイカはこの規模のハリケーンの直撃を受けたことはなく、ホルネス首相は暴風雨による大きな被害が予想されるとしています。ホルネス首：現地でカテゴリー5を耐えうるイ