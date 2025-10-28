イギリス政府は、主力戦闘機「タイフーン」20機をトルコに売却すると発表しました。トルコを訪問中のスターマー首相は27日、首都アンカラでエルドアン大統領と記者会見し、イギリス空軍の主力戦闘機「タイフーン」20機をトルコに売却する契約に署名したと発表しました。総額は最大80億ポンド、日本円で1兆6000億円規模となります。スターマー首相はこの合意について、NATO＝北大西洋条約機構の抑止力・安全保障の強化につながると