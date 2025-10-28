Nexa Ware（ネクサウェア）は10月27日、物流倉庫向けデータ分析サービス「Nexa Warehouse-Optimizer」について、月額で利用可能な「Entryプラン」と「Premiumプラン」の提供を開始することを発表した。利用目的や分析期間に応じて適したプランを選べる。また、新プランの提供に伴って「シフトシミュレーション」と「予実管理」機能を強化した。導入時の初期負担軽減に加え、出荷作業量に応じた最少の運用人数予測、急な欠員や作業