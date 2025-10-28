歌手の浜崎あゆみさん（47）が、2025年10月26日にインスタグラムを更新。コンサートの衣装姿を公開した。「Are you ready，Beijing」浜崎さんは現在、アジアツアーを開催中。11月1日に、中国・北京公演を控えている。10月26日のインスタグラムでは、「Are you ready, Beijing」と投稿し、衣装姿の写真を公開した。ファーの帽子に、全身ゴールドの衣装で、黄金のマントが翻っているド派手な姿をはじめ、コートを脱ぎ、ゴールドのミ