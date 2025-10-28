【本日の見通し】ドル円はレンジ取引続くか 今日、明日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、明日、明後日の日銀金融政策決定会合、ＥＣＢ理事会という米、日、欧の金融政策会合を前に、昨日のドル円は方向感なく153円ちょうどを挟んでの動きに終始した。また、今週は明日のマイクロソフト、アルファベット、メタ、木曜日のアップル、アマゾンとマグニフィセントセブンのうち5社の決算発表などもあり、株式市場も週前半