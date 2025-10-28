東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値152.88高値153.26安値152.57 153.93ハイブレイク 153.59抵抗2 153.24抵抗1 152.90ピボット 152.55支持1 152.21支持2 151.86ローブレイク ユーロドル 終値1.1645高値1.1652安値1.1618 1.1693ハイブレイク 1.1672抵抗2 1.1659抵抗1 1.1638ピボット 1.1625支持1 1.1604支持2 1.1591ロ&#12