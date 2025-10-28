◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズのＥ・クレメント内野手が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えた敵地での第３戦の試合前に記者会見を行った。メディア間でチームが「ＧｌｕｅＪａｙｓ（接着剤のように結束したチーム）」と呼ばれていることについて質問され「最高。本当にうれしいニックネーム。うち