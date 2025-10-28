女優の芳根京子（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。上品な白のワンピースコーデを公開し、反響を読んでいる。「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎、11月14日公開）で主演を務める芳根。27日開幕した第38回東京国際映画祭に登場した。投稿では「東京国際映画祭ありがとうございました」とつづり、髪をアップにして白のワンピースでドレスアップした自身のショットを披露した。フォロワーからは「白ワンピに素