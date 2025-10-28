米大リーグのワールドシリーズは２７日（日本時間２８日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第３戦がロサンゼルスで行われる。スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）先発投手は、ドジャースが身長２メートル３の右腕グラスノー、ブルージェイズがサイ・ヤング賞３度、通算２２１勝のシャーザー。レジェンド右腕と大谷の対決