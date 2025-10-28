28日（火）全国的に冷たい空気。北海道は大雪や吹雪になる見込みです。＜28日（火）の天気＞引き続き西高東低の冬型の気圧配置になっています。オホーツク海の低気圧が発達し、北海道宗谷岬やえりも岬、留萌初山別では最大瞬間風速30メートル以上を観測しています。北海道日本海側では夕方にかけて暴風に警戒が必要です。上空の寒気の影響で、北海道では雪やみぞれが横殴りに降り、内陸部では大雪になるところがありそうです。交通