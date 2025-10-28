全国のはま寿司では、2025年10月28日から「あさりの握り」など3品を期間限定で販売します。大切りの「七上かつお」も登場旨みのあるアサリに甘辛く味を付けた「あさりの握り」を110円で販売。また、一本釣りで釣り上げたカツオの中でも7kg以上のものを厳選して大切りにし、濃厚な旨みと引き締まった身を堪能できる「静岡県産 大切り一本釣り七上（ななかみ）かつお」が176円で楽しめます。さらに、程よい脂のりでフワフワ食感のカ