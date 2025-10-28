11月18日よりTBS／MBSドラマイズム枠で放送がスタートする、山下幸輝と松本怜生のW主演ドラマ『プロパカンダゲーム』の追加キャストとして、莉子、曽野舜太（M!LK）、志田こはく、祷キララ、諏訪珠理、工藤美桜の出演が発表された。 参考：山下幸輝と松本怜生がW主演にドラマイズム『プロパカンダゲーム』11月18日より放送へ 本作は、電子版初登場時にはKindle全体ランキングで2位にもなった根本聡一郎