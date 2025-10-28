２８日の東京株式市場は売り買い交錯のなかも日経平均は５万円トビ台で頑強な値動きが予想される。前日に１２００円を超える大幅高を演じ初の５万円大台乗せを果たしたが、目先過熱感は拭えず、きょうはポジション調整の動きも想定されるところ。しかし、上値は重い可能性があるとはいえ、下値では出遅れた向きの押し目買い意欲が活発でリスク選好ムードが続きそうだ。前日の欧州株市場では高安まちまちながら、独ＤＡＸや