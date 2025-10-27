頚椎椎間板ヘルニアなどの治療で用いられる、頚椎人工椎間板置換術。日本では比較的新しい治療法ですが、海外ではすでに長い歴史を持っており、研究データを見ると良好な成績が報告されています。頚椎人工椎間板置換術の特徴やメリットについて、品川志匠会病院の新村先生に教えてもらいました。 監修医師：新村 学（品川志匠会病院） 神戸大学医学部卒業。東京大学医学部脳神経外科、NTT東日本関東病院、東京大学医学