芳根京子と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が初共演する映画『君の顔では泣けない』のあらたな場面写真が公開された。 ■陸（芳根京子）のウェディングドレス姿なども解禁 君嶋彼方による同名小説を原作とする本作は、高校1年生の夏に心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみの15年間を描いた作品。主演の芳根が陸、共演の高橋がまなみを演じる