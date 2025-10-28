― ダウは337ドル高と連日で最高値を更新、米中貿易摩擦を巡る懸念後退で買い優勢 ― ＮＹダウ 47544.59 ( +337.47 ) Ｓ＆Ｐ500 6875.16 ( +83.47 ) ＮＡＳＤＡＱ 23637.46 ( +432.59 ) 米10年債利回り3.982 ( -0.020 ) ＮＹ(WTI)原油 61.31 ( -0.19 ) ＮＹ金 4019.7 ( -118.1 ) ＶＩＸ指数15.79 ( -0.58 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50485 ( -105 ) シカ