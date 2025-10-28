大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50520-70 （-0.13％） TOPIX先物3325.0-6.5 （-0.19％） シカゴ日経平均先物50485-105 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 27日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。ベッセント米財務長官が、中国はレアアース輸出規制の実施を1年間延期するとの見方を示し、米国は中国への100％関税を見送る考えを述べたことで、