阪神とソフトバンクの日本シリーズ第3戦は、今日28日に甲子園で行われる。みずほペイペイドームでの第1、2戦で対戦成績を1勝1敗とした両チーム。第3戦を勝って2勝1敗と白星を先行したいところだ。日本シリーズで1勝1敗（引き分けありも含む）から先に2勝目を挙げた過去の延べ35チームのうち、27チームが日本一に輝いており、V確率は77％。直近の延べ20チームに限ると、18チームが日本一でV確率は90％まで跳ね上がる。重要な