小泉防衛相が神奈川県横須賀市の海上自衛隊横須賀基地を視察した２５日、記者団に「地元横須賀に防衛大臣として戻ることができたことはうれしく、その重責をひしひしと感じている」と述べた。横須賀の国防における役割について、現役隊員を支えるだけでなく、防衛大学校や陸自高等工科学校を含めた次世代の若者の育成を担っていると説明。「若者たちに自衛隊に入ってよかったと思ってもらえるよう、活動の発信を強化したい」と