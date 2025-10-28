家庭を持っても一人時間は大切だと思います。筆者の友人A子さんは、夫の一人時間を大切に思っていたのですが……。まさかの結末に、思わずクスッとくるお話です。 夫が釣りにハマった。頑張って釣ってきてね！ 夫はある時から、職場の同僚と釣りにハマったようでした。お互い「一人時間は大切にしよう」と話し合っていたので、A子さんはもちろん快くOK。夫達はバス釣りではなく、海へ行き食べられる魚を釣って帰ってきてくれま