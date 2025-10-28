祈るような表情でゴールを待つ並木雲楓アナ10月18日、東京都立川市で『第102回箱根駅伝《予選会》』が東京都立川市で行われた。当日の天気は晴れ。ただ、予想最高気温は26.5度と、この季節としては若干高めだ。強い日差しが照りつける中、午前８時30分、エントリーされた42校の選手たちが陸上自衛隊立川駐屯地を一斉にスタートした。コースは、立川市街を通って、ゴールの国営昭和記念公園までの全長21キロのハーフマラソン。ゴー