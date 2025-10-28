今日28日(火)は、西高東低の気圧配置で、日本海側を中心に西または北よりの風が強いでしょう。予想最高気温は、昨日27日(月)より大幅ダウン。風が冷たく感じられそうです。風を通しにくい上着で、首元を暖かくしてお出かけください。日本海側を中心に11月中旬並みの所も今日28日(火)は、西高東低の気圧配置で、全国的に西または北よりの風が強いでしょう。北海道の日本海側では、夕方にかけて看板が落下・飛散するほどの非常に強い