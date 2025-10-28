東海学園大の佐藤颯真、横浜FC内定も今年1月に負傷して長期離脱を強いられた長いリハビリ期間を経て、ついに復帰することができた。横浜FC内定で東海学園大学のセンターバックでプレーをする佐藤颯真は、今年の1月に負傷して長期離脱を強いられた。「手術もリハビリもずっと横浜FCの方でさせてもらいました。サッカーが出来ない分、プロで戦える身体作りをしないといけないと思って取り組んできました」この言葉通り上半身も下