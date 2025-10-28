俳優の小澤雄太と女優の日比美思（みこと）が、１１月１〜９日に東京・紀伊國屋ホールで一座二部作として上演されるつかこうへいさん作の舞台「熱海殺人事件」「ストリッパー物語」でそれぞれ主演を務める。このほどスポーツ報知の取材に応じ、意気込みなどを語った。「熱海―」で殺人事件を捜査する刑事を演じる小澤は「４０歳という節目に超えなきゃいけないハードルが来た」と強い決意をにじませた。「今、２０代の動きをし