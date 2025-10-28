雨中・月岡バイパスが開通長野県大町建設事務所は2025年10月24日、建設を進める国道148号「雨中（うちゅう）・月岡バイパス」が、11月16日（日）15時に開通すると発表しました。【地図】「雨中・月岡バイパス」の開通ルート国道148号は、長野県大町市と新潟県糸魚川市を南北につなぐ道路です。姫川やJR大糸線と並行しており、大町市以南の国道147号とあわせて中央道・長野道と日本海・富山・石川方面を最短で結んでいます。