牛丼チェーン店「すき家」は、きょう28日午前9時より、『牛すき鍋定食』『牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食』を販売する。【写真】もっちり春雨がたまらない…『牛・胡麻麻辣湯鍋』同店では毎年、秋が深まり温かい料理が食べたくなるこの時期に、鍋商品を販売している。今年も牛肉や、1日の摂取目安の半量が摂れる野菜、うどんなどのたっぷりの具材を堪能できる『牛すき鍋定食』を販売する。特製の割り下がしみ込んだ柔ら